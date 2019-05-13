2019-05-13T07:36:37+03:00
Дом. Семья

Ненасытная неясыть: посмотри, как завтракает пушистый совенок

Малыш оказался ненасытным и очень прожорливым
Надежда ЯРКОВА
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Малыш ненасытен и постоянно хочет есть. Стоп-кадр с видео: vk.com/birds54.Малыш ненасытен и постоянно хочет есть. Стоп-кадр с видео: vk.com/birds54.
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Совеныша кормят замороженными мышами, которых для него режут на маленькие кусочки.

— Совенок длиннохвостой неясыти очень маленький, ему меньше месяца, около трех недель, но он еще не слеток, а птенец. И он очень прожорливый, он может очень много есть. Кормлю его утром, днем и на ночь, то есть три раза в день мышами, — рассказала «КП» — Новосибирск» координатор Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.

Волонтер отметила, что когда он ее видит, то начинает сипеть, кричать — это как призыв к родителю. Они когда родителей видят, начинают такой звук издавать.

— Дома для него сделано ипровизированное гнездо, в котором он спит на животике, вытянув ножки, как кролик или котенок. И он ходит в туалет, не в том месте, где спит, а в уголочек. Он специально там встает, поворачивает попку и садится, — добавила Алиса, уточнив, что, скорее всего, в гнездах они также подходят к краю справлять свои надобности.

Малыша принесли волонтерам прохожие, которые нашли его в частном секторе недалеко от Краснообска. Совеныш оказался очень маленьким, он помещается на ладони, вероятнее всего, выпал из гнезда от сильного ветра. После того, как он немного окрепнет, его хотят подсадить в гнездо к таким же совам, у которых уже есть детки его возраста.

Кормление маленького совеныша длиннохвостой неясыти..

ИСТОЧНИК KP.RU

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