Кормим каждый час: новосибирские волонтеры выхаживают слепых сорочат

СЕГОДНЯ 06:34 2019-05-13T06:37:23+03:00

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Маленьких, еще слепых птенцов сороки, которым около 6-7 дней от роду, выкармливают смесью из творога и яйца.

— В 250 километрах от Новосибирска, в сторону Омской области, там спилили дерево. А с него упало гнездо с маленькими птенчиками. К нам позвонила девушка, попросила принять птенцов, вот нам их и привезли, чтобы мы их вскормили, подняли на ноги, — рассказала «КП» — Новосибирск» координатор Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.

Она отметила, что птенцов выкармливает куратор врановых птиц.

— Кормить их нужно примерно каждый час, по писку, по их требованию. Им делают специальную смесь из творога и яйца с добавлением пребиотика. Потом, как подрастут, можно будет ягоды добавлять в эту смесь. Они открываю рты, начинают пищать и она им смесь эту заливает через пипетку. Затем снова через час заорали, она снова подошла, снова покормила, — описала процесс волонтер, добавив, что спят птенцы в тепле — на грелочке, потому что они еще совсем маленькие, еще глазки не открыли.

По подсчетам куратора, сорочатам чуть меньше недели.

Не так давно волонтеры из Центра реабилитации диких выходили скворца, к которому присосались сразу два клеща. Ему провели терапию, кровососов сняли и уже вчера полностью излеченного скворца выпустили на волю в одном из лесов в окрестностях Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU