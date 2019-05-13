Четверняшки в одном кадре: фото маленьких бельчат умилило соцсети

СЕГОДНЯ 05:17 2019-05-13T05:18:30+03:00

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Минувшие выходные хоть и не располагали к прогулкам, но самые стойкие сибиряки, гулявшие в парках, могли встретить обитателей леса, например, белок. Да еще и не по одной, а сразу четырех на одном дереве.

— В Березовой роще было оживленно, — подписала на своей странице в «Инстаграм» автор фото Наталья Гутова.

Сибирячке удалось сделать максимально близкое фото с доверчивыми зверьками. Известно, что в городской черте: Центральном и Заельцовском парках, а также Березовой роще, белки более ручные и людей практически не боятся. А те, что на фото к тому же еще и молодые бельчата. Вот девушке, гуляя по роще, и удалось сделать фото четырех белочек, сидевших кучкой на одном дереве.

Напомним, не так давно в Академгородке случилась история, которая не оставила равнодушной ни одного новосибирца. Женщина на глазах у девушки и мамы-белки затоптала насмерть бельчонка. Историю просто так не оставили и бдительные сибиряки нашли эту женщину и теперь массово пишут заявление в полицию о привлечении живодерки к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU