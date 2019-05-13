90-е вернулись: неизвестные с битой избили пассажиров и водителя такси в Новосибирске

СЕГОДНЯ 04:49 2019-05-13T05:08:54+03:00

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Пост о том, что неадекватные мужчины на «Ниссане» напали с битой на пассажира такси, появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

— Водитель седана KIA Rio, брендированного «Яндекс.Такси», ехал по улице Филатова и на пересечении с улицей Забалуева, немного не рассчитав, выехал на перекресток. Но вовремя остановился, чтобы пропустить универсал Nissan Wingroad, который имел преимущество. Водителю «Ниссана», видимо, не понравилось, что таксист остановился, выехав на перекресток. Из универсала вышли двое мужчин с битой. И хотя водитель такси извинился за свою невнимательность, мужчины принялись избивать пассажиров такси, — рассказал подписчик в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Они начали бить пассажира битой по голове, тот упал, попытался встать, но снова получил и потерял сознание. Второго пассажира били через окно. Затем они переключились на водителя и на машину, помяв дверь и оторвав зеркало.

— Из соседних домов на шум выбежали люди. Успокоить агрессоров получилось только перцовым баллончиком. Пока один избивал водителя, второй пытался сорвать номер со своей машины, чтобы его не запомнили, — отметил очевидец произошедшего.

Он добавил, что на место приезжали врачи и полицейские. Один из пассажиров был госпитализирован.

Если у вас есть информация о нахождении серебристого Nissan Wingroad, просьба сообщить по номеру 112. У разыскиваемого «Ниссана» разбита задняя часть и погнут задний номер, который один из мужчин пытался сорвать.

ИСТОЧНИК KP.RU