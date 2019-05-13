Включили «аварийки» и стоят: в Кировском районе маршрутчики объявили забастовку

СЕГОДНЯ 04:46 2019-05-13T05:06:43+03:00

Водители маршрутных такси начали неделю с забастовки, а новосибирцы теперь не могут уехать по своим делам в город

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В понедельник, 13 мая, на улице Виктора Уса в Кировском районе водители маршрутных такси №10 устроили забастовку из-за нелегальных перевозчиков.

— Стоят на «аварийке», никуда не двигаются, невозможно уехать по своим делам, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По фото видно, что водители около десятка маршрутных такси выстроились в один ряд вдоль дороги.

Пользователи соцсетей в большинстве своем поддерживают водителей.

— Молодцы. Люди, забастовка это дело правое. Люди отстаивают свое честное право на достойный труд, — отмечает один.

— Предлагаю людям бойкотировать эту маршрутку, — предлагает второй.

— Водителей можно понять, но почему должны страдать люди, которые в этом не виноваты? Зная, какие по утрам очереди, пассажирам не до выбора в какую маршрутку сесть, чтобы на работу успеть. А по итогу страдаем мы, — добавляет третий.

Водители бастуют против нелегальных перевозчиков.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU