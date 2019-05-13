Включили «аварийки» и стоят: в Кировском районе маршрутчики объявили забастовку
В понедельник, 13 мая, на улице Виктора Уса в Кировском районе водители маршрутных такси №10 устроили забастовку из-за нелегальных перевозчиков.
— Стоят на «аварийке», никуда не двигаются, невозможно уехать по своим делам, — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По фото видно, что водители около десятка маршрутных такси выстроились в один ряд вдоль дороги.
Пользователи соцсетей в большинстве своем поддерживают водителей.
— Молодцы. Люди, забастовка это дело правое. Люди отстаивают свое честное право на достойный труд, — отмечает один.
— Предлагаю людям бойкотировать эту маршрутку, — предлагает второй.
— Водителей можно понять, но почему должны страдать люди, которые в этом не виноваты? Зная, какие по утрам очереди, пассажирам не до выбора в какую маршрутку сесть, чтобы на работу успеть. А по итогу страдаем мы, — добавляет третий.
Водители бастуют против нелегальных перевозчиков.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU