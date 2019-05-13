Погода на день в Новосибирске: 13 мая будет прохладно

СЕГОДНЯ 03:32 2019-05-13T03:54:45+03:00

Сегодня в городе будет до плюс 9 градусов тепла. Фото: Влад КОМЯКОВ

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В понедельник, 13 мая, в Новосибирске будет прохладно: метеорологи прогнозируют до плюс 9 градусов днем и ветрено.

— В городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем составит плюс 9-11 градусов, к ночи похолодает до 0 — плюс 2 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Возможен северный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, без осадков, днем по востоку местами небольшие дожди, ночью и утром возможны туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 9-14 градусов, ночная около минус 2- плюс 3 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 6 градусов днем и до минус 1 градусов ночью. В последующие дни погода не изменится, будет относительно прохладно, лишь к выходным немного потеплеет, до плюс 12 градусов, но ожидаются осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU