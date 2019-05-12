2019-05-12T19:00:53+03:00
Общество

Похороны за две недели до свадьбы: новосибирцы простились с Валерией Одаренко, погибшей под лавиной на Алтае

Сибирячка должна была выйти замуж 25 мая
Екатерина КОМЯКОВА
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Валерия Одаренко была главным редактором новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс» и газеты «Наукоград-Вести». Фото: личный архивВалерия Одаренко была главным редактором новостного сайта Кольцово «Наукоград-пресс» и газеты «Наукоград-Вести». Фото: личный архив
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Прощание с Валерией Одаренко и Дмитрием Шарифулиным прошло сегодня в Кольцово. Валерию похоронили на Южном кладбище Академгородка, Дмитрия — на кольцовском. Как сообщает «Наукоград пресс», издание редактором которого была Валерия, на прощание с погибшими пришли сотни людей. После похорон некоторые друзья начали оставлять печальные послания в память об ушедших.

— Проводили Леру. Она была бойцом и ушла как боец. Проклятая лавина. Лерка так любила жизнь, так много планов было впереди. 25 мая должна была быть ее свадьба... Она была так счастлива. Прощай, неугомонная яркая наша звезда. Свети нам теперь с небес, — пишет на своей странице подруга Валерии Екатерина Кузнецова.

Мэр Кольцово Николай Красников посвятил всем погибшим стихи:

Ах, Лера, Лера! Кто же гнал тебя

В категорийность снежную? Не знаю…

В компании из стреляных ребят?

Но даже их присыпал снег Алтая

Тот самый снег, что вечно манит вверх

И прикрывает все бока вершинам…

Увы, увы! Короток горный век

Наедине с рассерженной лавиной

Увы, увы!…«Наукограда-вести»

Тобой рожденные осиротели вдруг

И черный день сегодня в «Вектор-Бесте»,

Где юный Дмитрий опечалил круг

И Воробьева Юлия не с нами,

Ее пока что снег не отпустил…

Семерки всей опущенное знамя

Легло, увы, на траурный настил

Тот самый снег, что вы топтали вместе,

Цепочкою идя на перевал,

Зачем-то оборвал все ваши песни

И вас разъединил и разметал

Нелепость дикая иль злой каприз природы,

Но сердце не готово принимать

Непраздничные вести из похода,

Маршрут, которого уже не поменять…

Но видно так угодно было Богу

Объединить вас всех в одну судьбу…

И дух ваш будет помощью в дороге

Идущим вверх по Чуйскому хребту.

Напомним, 6 мая в горах Алтая на Южно-Чуйском хребте лавина накрыла группу туристов из Новосибирска. Под снегом оказались 7 человек, две девушки успели закончить восхождение чуть раньше и остались живы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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