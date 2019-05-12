Птичка на воле: новосибирцы вылечили скворца, покусанного клещами
Несколько дней назад в Новосибирске прохожие нашли скворца, который был не в состоянии двигаться. Волонтеры из Центра реабилитации диких животных обнаружили, что к птице присосались сразу два клеща и провели терапию. Сегодня история закончилась хэппи-эндом: полностью излеченного скворца выпустили на волю в одном из лесов в окрестностях Новосибирска.
— Скворушка стал бойким и диким уже на третий день, но нужно было закончить терапию антибиотиками и дождаться нормального помета. На день выпуска скворец полностью пришел в норму и отправился покорять местные леса, — сообщают в официальном паблике Центра реабилитации диких животных.
Напомним, недавно волонтерам Центра принесли бельчонка с парализованной лапкой. Сейчас малыш получает необходимую терапию и уже чувствует себя лучше.
Скворца выпускают на волю после лечения..
ИСТОЧНИК KP.RU