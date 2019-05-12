2019-05-12T16:56:01+03:00
Дом. Семья

Птичка на воле: новосибирцы вылечили скворца, покусанного клещами

Птицу, пострадавшую от клещей, выпустили на волю в одном из лесов в окрестностях Новосибирска [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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На кадре видно, как скворец покидает родную коробку. Фото: кадр из видео - vk.com/smallbirds54На кадре видно, как скворец покидает родную коробку. Фото: кадр из видео - vk.com/smallbirds54
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Несколько дней назад в Новосибирске прохожие нашли скворца, который был не в состоянии двигаться. Волонтеры из Центра реабилитации диких животных обнаружили, что к птице присосались сразу два клеща и провели терапию. Сегодня история закончилась хэппи-эндом: полностью излеченного скворца выпустили на волю в одном из лесов в окрестностях Новосибирска.

— Скворушка стал бойким и диким уже на третий день, но нужно было закончить терапию антибиотиками и дождаться нормального помета. На день выпуска скворец полностью пришел в норму и отправился покорять местные леса, — сообщают в официальном паблике Центра реабилитации диких животных.

Напомним, недавно волонтерам Центра принесли бельчонка с парализованной лапкой. Сейчас малыш получает необходимую терапию и уже чувствует себя лучше.

Скворца выпускают на волю после лечения..

ИСТОЧНИК KP.RU

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