2019-05-12T16:39:25+03:00
Недвижимость

График отключения горячей воды в Новосибирске: список улиц

В Новосибирске начинается традиционная опрессовка сетей — появился график отключения горячей воды, мэрия дает список улиц
Екатерина КОМЯКОВА
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Энергетики приступают к отключениям горячей воды в Новосибирске.Энергетики приступают к отключениям горячей воды в Новосибирске.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Мэрия Новосибирска на своем официальном сайте опубликовала график отключения горячей воды — в связи с предстоящей опрессовкой, первые дома будут отключены уже завтра, 13 мая. Чтобы сократить время отключений, бригады будут работать круглосуточно.

С завтрашнего дня, 13 мая, под первую очередь опрессовки подпадут сети, закрепленные за объектами: ТЭЦ-2, Кировской районной котельной №1 и ТЭЦ-4 (не вся территория, а только микрорайоны №5 и 6).

В мэрии дают список улиц отключений горячей воды в Новосибирске. Он достаточно широкий:

С 13 по 26 мая горячей воды не будет в домах на улицах Большевистской, 20 Партсъезда, Фабричной, Кубановской, Владимировской, Революции, Щетинкина, Салтыкова-Щедрина, Шамшурина, Максима Горького, Комсомольской, Герцена, Оловозаводской, Урманова, Кожевникова, Чигорина, Аникина, Обогатительной, Бетонной, Бурденко, Тульской, Мира, Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев, Урицкого,. Отключения коснутся жителей проспектов Димитрова и Комсомольского, Северного проезда, также Акатуйского и части Станиславского жилмассивов ( конкретно в Ленинском районе), а также жилого комплекса в левобережье «Матрешкин двор».

Чуть больше повезло жителям Калининского района Новосибирска — здесь отключения будут менее длительными, с 13 по 19 мая. В эти дни горячей воды не будет в домах на улицах Курчатова, Фадеева, Рассветной, Тюленина, Красных Зорь, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова, Мясниковой, Родники, Игарской, а также в Северном поселке, который находится поблизости.

Коммунальщики уточняют, что в некоторые дома, возможно, удастся вернуть горячую воду и раньше намеченного срока — все будет зависеть от количества выявленных дефектов и скорости их устранения. То есть Калининцы могут надеяться, что им придется ждать горячую воду даже меньше недели.

В мэрии напоминают, что при опрессовке возможны разного рода ЧП: разрывы труб и размывы грунта. Так что в ближайшее время готовимся к новостям про коммунальные фонтаны. В связи с этим, жителям рекомендуют следить за своими детьми, гуляющими на улице, по возможности объясните им об опасности игр возле теплотрасс, а автомобилистам — следует соблюдать особую осторожность, ведь в большинстве случаев теплотрассы проложены под дорогами, так что к парковке рядом или над канализационным люком лучше отказаться вовсе.

Дополнительную справочную информацию по своим домам можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе мэрии по телефону 051, а также у начальника смены ООО «НТСК» (289-01-47) и в диспетчерских пунктах 1-го, 2-го и 4-го районов теплосетей: 223-17-44, 289-25-66 и 204-24-36. Кроме того следить за новостями об отключениях можно на муниципальном портале Новосибирска в разделе «отключения». Мы также будем следить за анонсами дальнейших отключений и держать вас в курсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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