Купается только один: белых медвежат двойняшек разлучила вода
Белые медвежата двойняшки из Новосибирского зоопарка в праздничные дни собрали большую публику. Зрители наблюдали за их играми в толпе из нескольких рядов. Внимательные гости зоопарка подметили: купается в воде постоянно только один мишка, по мнению многих, это мальчик. Второй медвежонок, наоборот, боится воды. Максимум, что он может себе позволить — это намочить лапки.
— Не купается, потому что трусиха, — считают постоянные посетители зоопарка. — Мальчик с носиком пошире, он все время проводит в воде, прыгает за мячом, все вдоль и поперек уже исплавал, а девочка боится.
Это подтверждают видеоролики Анны Новиковой, сибирячка часто бывает в зоосаду и наблюдает за тем, как растут медвежата. Второй медвежонок, действительно пытается постоянно прыгнуть в воду, но в самый последний момент откладывает эту задумку на потом. Между тем смелый мишка без боязни плюхается в воду с небольшой высоты и уже научился оттряхивать воду с шубки.
Белые медвежата появились в Новосибирском зоопарке на свет 11 декабря, сейчас в зоопарке проходит голосование за имена для детенышей Герды.
Белый медвежонок купается в одиночестве..
ИСТОЧНИК KP.RU