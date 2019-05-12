2019-05-12T15:21:14+03:00
Дом. Семья

Купается только один: белых медвежат двойняшек разлучила вода

Все дни напролет маленький мишка проводит в бассейне, его сестренка опасливо наблюдает с суши
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Один медвежонок постоянно купается, другой только бегает вокруг. Видео Анны Новиковой. Фото: кадр из ролика.Один медвежонок постоянно купается, другой только бегает вокруг. Видео Анны Новиковой. Фото: кадр из ролика.
Изменить размер текста:

Белые медвежата двойняшки из Новосибирского зоопарка в праздничные дни собрали большую публику. Зрители наблюдали за их играми в толпе из нескольких рядов. Внимательные гости зоопарка подметили: купается в воде постоянно только один мишка, по мнению многих, это мальчик. Второй медвежонок, наоборот, боится воды. Максимум, что он может себе позволить — это намочить лапки.

— Не купается, потому что трусиха, — считают постоянные посетители зоопарка. — Мальчик с носиком пошире, он все время проводит в воде, прыгает за мячом, все вдоль и поперек уже исплавал, а девочка боится.

Это подтверждают видеоролики Анны Новиковой, сибирячка часто бывает в зоосаду и наблюдает за тем, как растут медвежата. Второй медвежонок, действительно пытается постоянно прыгнуть в воду, но в самый последний момент откладывает эту задумку на потом. Между тем смелый мишка без боязни плюхается в воду с небольшой высоты и уже научился оттряхивать воду с шубки.

Белые медвежата появились в Новосибирском зоопарке на свет 11 декабря, сейчас в зоопарке проходит голосование за имена для детенышей Герды.

Белый медвежонок купается в одиночестве..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Это не тверк: сибирячка поставила партнершу на колени во время танца
Чего хочет женщина: сибиряк нашел список желаний неизвестной особы, теперь ищет ее саму
Похититель йоркширского терьера вернулся с цветами: незадачливый воришка одумался уже на следующий день
Щенок, выкормленный питбулем, объедает кота: вирусное видео набирает популярность в сети
«Бдительные стукачи»: в соцсетях ополчились на новосибирцев, сообщивших о пьяном водителе
«Это вам не подарки ветеранам дарить»: сибирячка просит отремонтировать памятник на могиле Героя
«Ей место за забором»: новосибирцы нашли женщину, затоптавшую бельчонка, и начали массово писать заявления в полицию
Трамп на заказ: новосибирцы сделали силиконовую куклу американского президента
Погода в Новосибирске на день: 12 мая — последний теплый день
«Руки прочь от нее»: сибирячка в коротких шортах устроила танцы у фонтана
ЧП под Новосибирском: у автомобильного моста размыло основание
«Маленький такой»: видео с новорожденным олененком растрогало соцсети
«Я его люблю»: сибирячка пришла на телевидение, чтобы спасти мужа-наркомана
«Ух, какие кошечки»: девушки в коротких шортах показали «сладкий» тверк
Лавина может сойти вновь: спасатели прекратили поиски новосибирских туристов, погибших на Алтае
«Спустились по лестнице за минуту»: в новосибирском ТЦ «Континент» эвакуировали посетителей
Хотела покататься: в Новосибирской области пьяная девушка угнала автомобиль своей знакомой
Мчался на скорости: в Новосибирске пьяный водитель врезался в дерево
«Говорит, что я невменяемая»: студентка, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, снова написала на него заявление
Погода на день в Новосибирске: 11 мая будет плюс 20 градусов
Трогательно до слез: дедушка-бомж душевно спел военную песню в День Победы
«Мой дед за это воевал?»: блогершу затравили в соцсетях за фото в военной форме
«Такое чудо, что даже не верится!»: в Новосибирске зацвел маральник, который растет в горах
11-летнего школьника нашли мертвым возле надписи на асфальте «С днем рождения»