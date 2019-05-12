Купается только один: белых медвежат двойняшек разлучила вода

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-12T15:21:14+03:00

Один медвежонок постоянно купается, другой только бегает вокруг. Видео Анны Новиковой. Фото: кадр из ролика.

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Белые медвежата двойняшки из Новосибирского зоопарка в праздничные дни собрали большую публику. Зрители наблюдали за их играми в толпе из нескольких рядов. Внимательные гости зоопарка подметили: купается в воде постоянно только один мишка, по мнению многих, это мальчик. Второй медвежонок, наоборот, боится воды. Максимум, что он может себе позволить — это намочить лапки.

— Не купается, потому что трусиха, — считают постоянные посетители зоопарка. — Мальчик с носиком пошире, он все время проводит в воде, прыгает за мячом, все вдоль и поперек уже исплавал, а девочка боится.

Это подтверждают видеоролики Анны Новиковой, сибирячка часто бывает в зоосаду и наблюдает за тем, как растут медвежата. Второй медвежонок, действительно пытается постоянно прыгнуть в воду, но в самый последний момент откладывает эту задумку на потом. Между тем смелый мишка без боязни плюхается в воду с небольшой высоты и уже научился оттряхивать воду с шубки.

Белые медвежата появились в Новосибирском зоопарке на свет 11 декабря, сейчас в зоопарке проходит голосование за имена для детенышей Герды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708276" frameborder="0"></iframe> Белый медвежонок купается в одиночестве..

ИСТОЧНИК KP.RU