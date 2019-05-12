Это не тверк: сибирячка поставила партнершу на колени во время танца

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-12T14:37:41+03:00

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Сибирячка Ульяна преподает в студии откровенные танцы уже четвертый год. Мы не однократно писали о смелых видео, которые расползаются по сети, главным их героем обычно становится сама преподаватель. На днях Ульяна порадовала фанатов новым видео, на этот раз на нем коллективный танец, в нем участвуют коллеги и ученицы Ульяны. При чем жанр танца не совсем для них привычен:

— В этот раз совсем необычно. Не смотря на то, что я преподаю Twerk и на моих занятиях реально делаем шейк, но иногда бывают вот такие хорео. В этот раз решила заснять и добавить изюма. Я уже хотела, чтобы девочки почувствовали себя героинями клипа или фильма. Я люблю давать разное и люблю, когда девочки раскрываются на моих тренировка, — описывает действо сама Ульяна.

Видео действительно получилось несколько откровенным. Вторая его часть явно имеет аллюзии к фильмам для взрослых.

— Сексуально.

— Очень чувственно, — пишут девушки комплементы Ульяне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708273" frameborder="0"></iframe> Ульяна Фролова показала новый танец со своими ученицами.

ИСТОЧНИК KP.RU