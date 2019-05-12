Это не тверк: сибирячка поставила партнершу на колени во время танца
Сибирячка Ульяна преподает в студии откровенные танцы уже четвертый год. Мы не однократно писали о смелых видео, которые расползаются по сети, главным их героем обычно становится сама преподаватель. На днях Ульяна порадовала фанатов новым видео, на этот раз на нем коллективный танец, в нем участвуют коллеги и ученицы Ульяны. При чем жанр танца не совсем для них привычен:
— В этот раз совсем необычно. Не смотря на то, что я преподаю Twerk и на моих занятиях реально делаем шейк, но иногда бывают вот такие хорео. В этот раз решила заснять и добавить изюма. Я уже хотела, чтобы девочки почувствовали себя героинями клипа или фильма. Я люблю давать разное и люблю, когда девочки раскрываются на моих тренировка, — описывает действо сама Ульяна.
Видео действительно получилось несколько откровенным. Вторая его часть явно имеет аллюзии к фильмам для взрослых.
— Сексуально.
— Очень чувственно, — пишут девушки комплементы Ульяне.
Ульяна Фролова показала новый танец со своими ученицами.
ИСТОЧНИК KP.RU