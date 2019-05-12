2019-05-12T12:47:28+03:00
Дом. Семья

Похититель тойтерьра вернулся с цветами: незадачливый воришка одумался уже на следующий день

Хозяева не стали доводить дело до уголовного расследования
Екатерина КОМЯКОВА
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Маленький тойтерьер не знал, что все его хотят забрать с собой. Фото: vk.com/nsknahodkaМаленький тойтерьер не знал, что все его хотят забрать с собой. Фото: vk.com/nsknahodka
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Похищение маленькой собачки в Новосибирске случилось пару дней назад. В доме на улице Мичурина пропала пятимесячная самочка тойтерьера. Однако отсутствовала дома она не долго, похититель сам ее вернул расстроенной хозяйке, приехал с извинениями.

— Мы в доме всех соседей знаем, в тот день в одной из квартир были гости, выпивали. Одни молодой человек увидев нашу собаку начал приспрашиваться: будут ли у нее щенки, можно ли ее купить… А как только гость исчез, мы и собаку из поля зрения потеряли, — рассказывает сын хозяйки щенка тойтерьера.

Подозрения пали сразу на нового гостя. Ему звонили, он трубку не брал, пришлось идти в полицию писать заявление. Но до суда дело доводить не пришлось. Следующим утром, проспавшись, любитель чужих животных понял, что накануне что-то сделал не так. Он сам пришел с повинной к хозяйке, передал собачку, миллион извинений, даже принес с собой букет цветов.

— Мама решила простить человека, он же раскаялся, хотя я считаю, к подобным преступлениям надо относиться со всей строгостью, — считает сибиряк, рассказавший эту историю.

Как бы то ни было, сейчас справедливость восстановлена, собака дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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