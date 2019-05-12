2019-05-12T09:55:27+03:00
Происшествия

«Бдительные стукачи»: в соцсетях ополчились на новосибирцев, сообщивших о пьяном водителе

ДТП с участием иномарки, за рулем которой находилась неадекватная девушка, произошло ночью в Новосибирске
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячка на «Хонде» устроила ДТП на площади Станиславского. Фото: vk.com/incident_nskСибирячка на «Хонде» устроила ДТП на площади Станиславского. Фото: vk.com/incident_nsk
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Ночью на площади Станиславского в Новосибирске произошло ДТП: «Хонда» задела бордюр и врезалась в «Газель». По словам очевидцев, за рулем иномарки находилась девушка в нетрезвом состоянии — они приметили ее еще за несколько кварталов до места столкновения, и сообщили о неадекватном поведении в полицию. После аварии девушка-водитель и оба ее пассажира сбежали.

— Пьяная женщина за рулем и двое мужчин в нетрезвом состоянии были на улице Титова, 2. Мы позвонили в полицию, сообщили о нетрезвом водителе, поехали за ними. На кольце на площади Станиславского они зацепили бордюр, и их унесло в «Газель». Мы снова позванивали в ДПС. Девушка, которая была за рулем, и мужчины сзади скрылись. Все живы, но возможно убежали в состоянии аффекта. Минут через 20 мимо проезжала машина ДПС, мы ее остановили, описали все, как было, — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «Вконтакте».

Не все подписчики паблика позитивно восприняли гражданский поступок. За звонок в ДПС о нетрезвом водителе за рулем, новосибирцев объявили «бдительными стукачами»:

— Не сбила, не убила никого, а они и полицию сами останавливали. Может, девушке плохо стало за рулем? Видели что ли, что она пила? Или с ней пили?, — пишут комментаторы под постом о ДТП.

— Какие бдительные стукачи, — недовольны другие участники группы.

Конечно, это далеко не все отзывы о поступке сибиряков. Надо признать, в основном подписчики поддерживают бдительных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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