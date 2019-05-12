2019-05-12T09:05:28+03:00
Общество

«Это вам не подарки ветеранам дарить»: сибирячка просит отремонтировать памятник на могиле Героя

Женщина обнаружила неухоженную могилу Героя Социалистического труда на Заельцовском кладбище в Новосибирске
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Родственников, видимо, у этого человека не осталось, вот и приходится неравнодушным жителям приглядывать за могилой. Фото: yandex.ru - maravoroРодственников, видимо, у этого человека не осталось, вот и приходится неравнодушным жителям приглядывать за могилой. Фото: yandex.ru - maravoro
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По ее словам, неухоженная могила находится неподалеку от места захоронения ее отца, и она, в меру сил, старается ухаживать за ней, но власти не обращают внимание на проблему. Жительница Новосибирска по ошибке приняла медаль, изображенную на памятнике, за золотую медаль Героя Советского Союза, и написала об этом на портале «Яндекс.район».

- Насколько можно, мы за ней ухаживали. Приклеили отвалившиеся части, чистили. Но могила и памятник требует реконструкции! Я звонила в мэрию, администрацию и так далее. Везде давали очередной телефон и отсылали дальше. Никто не взял на себя ответственность за реконструкцию. Конечно, это не подарки ветеранам дарить! - возмущена сибирячка.

Пользователи портала в комментариях под постом поправили женщину – неухоженная могила принадлежит не Герою Советского Союза, а Герою Социалистического Труда Ивану Корнеевичу Мустафе. Согласно Новосибирской книге памяти, он был бригадиром слесарей треста «Сибэнергомонтаж», в 1962 году его удостоили звания Героя Социалистического Труда. К сожалению, до наших дней трест не сохранился, а значит вопрос о том, кто должен привести могилу в порядок, остается открытым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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