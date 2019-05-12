«Ей место за забором»: новосибирцы нашли женщину, затоптавшую бельчонка, и начали массово писать заявления в полицию
История о том, как в Академгородке женщина запинала до смерти бельчонка на глазах его мамы, мигом распространилась по сети. Видео с неадекватным поведением пенсионерки вызвало настоящую бурю негодования. Жители нашего города и не только начали искать информацию о том, что эта за женщина. Сибиряки нашли все данные: полное имя, адрес проживания, год рождения. Если верить источнику, женщине 80 лет, живет она в доме на улице Терешковой.
На этом расследование сибиряков не закончилось. В социальных сетях людям предлагают массово писать заявление на эту даму с просьбой провести в отношении нее и этого случая проверку.
— Считаю, что она представляет угрозу для окружающих, может совершить уголовные преступления против людей, должна быть изолирована, в случае признания невменяемой — направлена на лечение, — подсказывают сибиряки, что писать в теле заявления.
Добавим, Татьяна Бекетова, снявшая последствия расправы на видео, обратилась в полицию еще 4 мая:
— Я написала и отнесла заявление в полицию на гражданку, убившую бельчонка. Статья 245. Жестокое обращение с животными. Копию заявления отправила в Прокуратуру на имя Прокурора Новосибирской области.
Сибиряки продолжают писать комментарии к этой новости, они очень эмоционально высказываются в отношении пожилой женщины:
— У вас в доме много неравнодушных жильцов? Напишите коллективное заявление в полицию и в прокуратуру тоже. Ее место за забором!
— Неадекватная бабуля. Тут через жуков на асфальте переступаешь, а она белок топчет.
— Данная особа протестовала в «Холди», на Терешковой, требовала убрать благотворительную корзину для приюта. Аргументируя, что всех животных нужно усыпить.
Взрослая белка утащила трупик детеныша.Фото: соцсети
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU