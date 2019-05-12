2019-05-12T06:46:13+03:00
Общество

Трамп на заказ: новосибирцы сделали силиконовую куклу американского президента

Это не единственный экземпляр известной личности, в творческой студии производство этого персонажа практически поставили на поток
Екатерина КОМЯКОВА
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Дональд Трамп из стеклопластика и силикона. Фото: vk.com/freeart_nskДональд Трамп из стеклопластика и силикона. Фото: vk.com/freeart_nsk
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Этот парень в пиджаке никого вам не напоминает? Конечно, Дональда Трампа, сделан он из стеклопластика, силикона, внутри электронная начинка, которая позволяет двигаться и говорить. Куклу делали в новосибирской мастерской Freeart_nsk. Изначально заказ на Трампа поступил от организаторов выставки в Москве Михайлов и партнеры. Фигуры Дональда вместе с Александром Пушкиным иллюстрировали популярную тему мемов, ведь они сами ими являются. Для зрителей даже был придуман забавный диалог на эту же тему.

— На фото фигура Дональда Трампа на себя похожа относительно. Многие находят больше сходства с Юрием Антоновым, — признается создатель Иван Плотников. — Но это был наш первый опыт, мы немного опасались, что если сделать куклу один в одни, то кто-нибудь может выставить претензии. Сейчас немного посмелее стали, следующий «Трамп» будет практически копией оригинала, но на этот раз без начинки.

Заказы сделать известную личность периодически поступают в мастерскую, в основном просят сделать американского президента для каких-нибудь выставок. Обойдется такой персонаж в среднем в 225 тысяч рублей.

Ребята из мастерской говорят, что периодически их просят сделать кукол других известных людей для секс-шопов, но в таких случаях они всегда отказывают, так как подобная работа может навсегда похоронить их репутацию. Новосибирская студия все-таки специализируется на выставочных проектах, сейчас ребята готовят партию органов для экспозиции о здоровом образе жизни и несколько инопланетян, которые отправятся удивлять детей и взрослых в другой город.

Напомним, ранее в мастерской Freeart_nsk сделали фигуру Ленина с обнаженной девушкой.

Куклы Дональда Трампа и Пушкина беседуют о мемах..

ИСТОЧНИК KP.RU

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