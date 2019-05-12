2019-05-12T05:37:28+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 12 мая — последний теплый день

Какая будет погода в Новосибирске на день 12 мая
Екатерина КОМЯКОВА
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Синоптики дают прогноз: к нам пришел последний теплый день на ближайшее время.Синоптики дают прогноз: к нам пришел последний теплый день на ближайшее время.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 12 мая ожидается относительно теплый температурный фон, в районе 13-15 градусов, однако в течение дня должно похолодать, ближе к вечеру температура опуститься, в последующие дни существенно похолодает.

— Днем 12 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17, — сообщают подробности в Западно-сибирском гидрометцентре.

По области синоптики обещают переменную облачность, без осадков, днем по северо-востоку местами небольшие дожди, грозы.

Прогноз на рабочую неделю не столь позитивен: температура опустится, в течение нескольких дней она продержится на уровне всего 6-8 градусов тепла. Значительное повышение ожидается только к следующим выходным.

Отметим также, что сегодня и завтра в Здвинском, Краснозерском, Баганском, Карасукском, Доволенском, Кыштовском, Сузунском, Искитимском районах сохранится высокая пожароопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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