Погода в Новосибирске на день: 12 мая — последний теплый день
Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 12 мая ожидается относительно теплый температурный фон, в районе 13-15 градусов, однако в течение дня должно похолодать, ближе к вечеру температура опуститься, в последующие дни существенно похолодает.
— Днем 12 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17, — сообщают подробности в Западно-сибирском гидрометцентре.
По области синоптики обещают переменную облачность, без осадков, днем по северо-востоку местами небольшие дожди, грозы.
Прогноз на рабочую неделю не столь позитивен: температура опустится, в течение нескольких дней она продержится на уровне всего 6-8 градусов тепла. Значительное повышение ожидается только к следующим выходным.
Отметим также, что сегодня и завтра в Здвинском, Краснозерском, Баганском, Карасукском, Доволенском, Кыштовском, Сузунском, Искитимском районах сохранится высокая пожароопасность.
ИСТОЧНИК KP.RU