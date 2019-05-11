2019-05-11T19:05:39+03:00
Общество

ЧП под Новосибирском: у автомобильного моста размыло основание

Дорожники обещают отремонтировать все в ближайшее время
Татьяна СОЛОВОВА
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Такую картину сибиряки увидели по дороге из Новосибирска. Фото: «Инцидент Новосибирск».Такую картину сибиряки увидели по дороге из Новосибирска. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Пришедшее потепление добавило новосибирским дорожникам работы: в субботу, 11 мая, на странице группы «Инцидент Новосибирск» появился рассказ очевидца о том, что недалеко от столицы Сибири размыло основание одного из автомобильных мостов.

- Речь идет о мосте, который находится на трассе в сторону поселка Ордынского (на участке между селами Пичугова и Верх-Ирмень), - пояснила сибирячка Ольга на странице группы.

Поспешили ответить на претензии сибирячки и сами дорожники:

- Мост обследовали сотрудники территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, угрозы нет. Оголилась верхняя часть свай, она не влияет на безопасность, отремонтируют в ближайшее время, - приводит паблик комментарий Территориального управления автомобильных дорог НСО.

Правда, когда именно дорожники начнут работы, не уточняется.

Под Новосибирском у автомобильного моста размыло основание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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