2019-05-11T15:51:08+03:00
Дом. Семья

«Маленький такой»: видео с новорожденным олененком растрогало соцсети

Забавный ролик с малышом сибирячка сняла в новосибирском зоопарке
Татьяна СОЛОВОВА
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Олененок родился в День Победы. Фото: Анна НОВИКОВА.Олененок родился в День Победы. Фото: Анна НОВИКОВА.
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Пока все отмечали День Победы , в новосибирском зоопарке ветеринарам было не до праздника: 9 мая там принимали роды у северного оленя. Детеныш родился абсолютно здоровым, и спустя считанные часы его уже могли увидеть посетители. Повезло и сибирячке Анне Новиковой: она смогла снять с малышом трогательное видео.

- Его опекает мама: он с ней в вольере один был, - рассказывает о съемках Анна. - Я пришла, они спали. Пока сходила к манулам, вернулась, а они уже проснулись,ходят. Олененок что-то ел, а потом лёг полежать.

Пользователи соцсетей с удовольствием смотрят видео с новорожденным олененком и пишут восторженные комментарии:

- Какой славный, - умиляются одни.

- Маленький такой! Пусть у вас все будет хорошо, - желают другие.

- Главное это встать на ноги, то есть иметь жизнеспособность, - переживают за малыша третьи.

Видео с новорожденным олененком растрогало соцсети.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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