«Ух, какие кошечки»: девушки в коротких шортах показали «сладкий» тверк
Новосибирская танцовщица Елена Костина в прошлом году вышла замуж и переехала в Москву, и теперь учит столичных девушек танцевать тверк. Именно с ними сибирячка и сняла новый ролик: девушки в коротких шортах станцевали под песню американского рэпера 50 Cent «Candy Shop».
- Это один из моих самых свежих и любимых номеров, - поделилась Елена. – Моя задача - не просто научить девочек владеть своими, а раскрыть каждую из них, освободить их от хлама в голове и излишней критичности. Я учу девочек быть красивыми, пластичными, уверенными в себе.
Пользователям соцсетей видео сибирячки и ее учениц пришлось по душе:
- Очень круто, - восхищаются одни.
- Ух, какие кошечки, - хвалят девушки другие.
- Великолепный танец и отличная песня, - пишут третьи.
Девушки в коротких шортах показали «сладкий» тверк.
ИСТОЧНИК KP.RU