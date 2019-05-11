«Ух, какие кошечки»: девушки в коротких шортах показали «сладкий» тверк

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-11T12:19:31+03:00

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Новосибирская танцовщица Елена Костина в прошлом году вышла замуж и переехала в Москву, и теперь учит столичных девушек танцевать тверк. Именно с ними сибирячка и сняла новый ролик: девушки в коротких шортах станцевали под песню американского рэпера 50 Cent «Candy Shop».

- Это один из моих самых свежих и любимых номеров, - поделилась Елена. – Моя задача - не просто научить девочек владеть своими, а раскрыть каждую из них, освободить их от хлама в голове и излишней критичности. Я учу девочек быть красивыми, пластичными, уверенными в себе.

Пользователям соцсетей видео сибирячки и ее учениц пришлось по душе:

- Очень круто, - восхищаются одни.

- Ух, какие кошечки, - хвалят девушки другие.

- Великолепный танец и отличная песня, - пишут третьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708134" frameborder="0"></iframe> Девушки в коротких шортах показали «сладкий» тверк.

ИСТОЧНИК KP.RU