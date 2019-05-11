Лавина может сойти вновь: спасатели прекратили поиски новосибирских туристов, погибших на Алтае

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-11T11:06:42+03:00

Возобновить их планируют через 1,5 месяца - в конце июня

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Поиски новосибирских туристов, погибших во время схода лавины, пришлось приостановить: об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Напомним, том, что сибиряки попали в беду в горах, стало известно 8 мая. Именно тогда до две спасшиеся девушки встретились с другой группой туристов и сумели сообщить, что другие семь участников группы оказались под лавиной. Несколько дней шли поиски: удалось обнаружить тела пятерых погибших сибиряков. Но теперь спасатели вынуждены их свернуть:

- Спасатели обследовали территорию, позволяющую работать с трехметровыми щупами. Остался участок, где высота снежной массы значительно больше, - пояснили в ГУ МЧС России по Республике Алтай. - Снимать слои снега сейчас достаточно опасно: в этом месте установилась ненастная погода, существует угроза повторного схода лавины.

В итоге работы прекратили на 1,5 месяца - до конца июня.

- В течение дня на двух вертолетах 30 спасателей и два тела туристов будут вывезены с места проведения работ, - продолжают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU