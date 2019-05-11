«Спустились по лестнице за минуту»: в новосибирском ТЦ «Континент» эвакуировали посетителей
Новосибирцев, которые днем в субботу, 11 мая, отправились в торговый центр «Континент», ждал неприятный сюрприз: всем посетителям магазина пришлось срочно эвакуироваться.
- Люди минут 20 на улице стояли: пожарные приехали, - сообщили очевидцы корреспондентам «Комсомольской правды».
Эта эвакуация доставила много неудобств сибирякам, которые пришли в «Континент».
- Мы заплатили за то, чтобы ребенок пошел в детский центр на втором этаже, и сразу же объявили эвакуацию, - рассказывает один из посетителей. – Спустились вниз мы по отдельной лестнице за минуту.
К счастью, тревога оказалась ложной: пожарные все проверили и запустили сибиряков обратно в магазин.
ИСТОЧНИК KP.RU