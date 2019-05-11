2019-05-11T12:01:10+03:00
Происшествия

«Спустились по лестнице за минуту»: в новосибирском ТЦ «Континент» эвакуировали посетителей

Очевидцы сообщают, что пожарные все проверили, и тревога оказалась ложной
Татьяна СОЛОВОВА
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Посетители простояли у здания более 20 минут. Фото: Денис ТАБАКОВ.Посетители простояли у здания более 20 минут. Фото: Денис ТАБАКОВ.
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Новосибирцев, которые днем в субботу, 11 мая, отправились в торговый центр «Континент», ждал неприятный сюрприз: всем посетителям магазина пришлось срочно эвакуироваться.

- Люди минут 20 на улице стояли: пожарные приехали, - сообщили очевидцы корреспондентам «Комсомольской правды».

Эта эвакуация доставила много неудобств сибирякам, которые пришли в «Континент».

- Мы заплатили за то, чтобы ребенок пошел в детский центр на втором этаже, и сразу же объявили эвакуацию, - рассказывает один из посетителей. – Спустились вниз мы по отдельной лестнице за минуту.

К счастью, тревога оказалась ложной: пожарные все проверили и запустили сибиряков обратно в магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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