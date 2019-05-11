Хотела покататься: в Новосибирской области пьяная девушка угнала автомобиль своей знакомой

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-11T09:06:00+03:00

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Утром в пятницу, 10 мая, помощь полицейских понадобилась 20-летняя жительнице Заельцовского района: она заявила, что кто-то угнал ее автомобиль, который был припаркован у дома на улице Тимирязева.

Вскоре сотрудники ГИБДД задержали виновницу произошедшего на улице Нарымской.

- Ей оказалась знакомая владелицы украденной машины - 23-летняя жительница Толмачево, - сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области. –Девушка выпивала вместе с хозяйкой авто в ее квартире, а потом тайком взяла ключи от ее автомобиля и поехала кататься по городу.

Полицейский уже завели на горе-угонщицу дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». А сама девушка находится под арестом на 10 суток: такое наказание предусмотрено статьей 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

ИСТОЧНИК KP.RU