2019-05-11T05:57:15+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 11 мая будет плюс 20 градусов

Синоптики обещают солнечный день без осадков
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцев в субботу ждет хорошая погода.Новосибирцев в субботу ждет хорошая погода.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В субботу, 11 мая, погода порадует новосибирцев и даст им возможность провести выходной на природе: метеорологи прогнозируют теплый солнечный день.

- Днем по области будет плюс 18 - плюс 23 градуса (непосредственно в Новосибирске - плюс 18 - плюс 20 градусов), ночью похолодает до плюс 4 - плюс 9 градусов (при прояснениях - до минус 2 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Небольшие дожди возможны лишь на востоке области, ожидается ветер с порывами до 14 метров в секунду.

На «Яндексе» прогноз примерно такой же: плюс 19 градусов днем и никаких ливней. На «Гисметео» данные тоже весьма оптимистичные: воздух прогреется до плюс 20 градусов.

Так что обязательно выбирайтесь на улицу, тем более, что в воскресенье, 12 мая, синоптики обещают похолодание: столбик термометра днем покажет плюс 13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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