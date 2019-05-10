Трогательно до слез: дедушка-бомж душевно спел военную песню в День Победы

СЕГОДНЯ 21:54 2019-05-10T21:54:54+03:00

Дедушка-бомж, скорее всего, и не подозревает, что стал героем соцсетей. Фото: Светлана АЛБАУТ.

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Эмоциональное видео сибирячка Светлана Албаут сняла в День Победы на площади Ленина, где все желающие могли исполнить в микрофон военные песни. Одним из участников стал дедушка-бомж, который спел песню «Вьется в тесной печурке огонь» и растрогал всех присутствовавших.

- Третий год подряд мы собираемся 9 мая вместе, чтобы петь песни Победы. Свободный микрофон на ул. Ленина привлекает разных людей: кто-то так и не дошёл в кино, девчата с портретами предков после «Бессмертного полка», дедушка-бомж, музыканты, родители с детьми, - написала на своей страничке в соцсети Светлана Албаут.

Пользователи соцсетей тоже не остались равнодушными к этому ролику:

- Пел душевно, - хвалят дедушку одни.

- Молодцы, ребята, так приятно посмотреть, - восхищаются вторые.

- Социальный статус в День Победы не имеет никакого значения, - считают третьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="362" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708077" frameborder="0"></iframe> Дедушка-бомж трогательно спел военную песню в День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU