2019-05-10T20:32:11+03:00
Общество

«Мой дед за это воевал?»: блогершу затравили в соцсетях за фото в военной форме

Подписчики Алены Токаревой считают, что девушка не имела права пиариться в День Победы
Татьяна СОЛОВОВА
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Этот снимок блогерши возмутил подписчиков. Фото: www.instagram.com/novaya_luna/Этот снимок блогерши возмутил подписчиков. Фото: www.instagram.com/novaya_luna/
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У новосибирской блогерши Алены Токаревой в «Инстаграме» 920 тысяч подписчиков: девушка снимает для своих фанатов смешные видео, постит селфи. Правда, ее последняя публикация была совсем другой: девушка участвовала в шествии «Бессмертного полка», и решила сфотографироваться. В кадре она позирует в пилотке, гимнастерке и с портретом своего дедушки в руках. Думали ли Алена, что из-за этого селфи нарвется на скандал? Скорее всего, нет. Но армия подписчиков ополчилась на нее.

- Наши деды надевали эту форму перед смертью, а вы так просто и с улыбкой фотографируетесь в ней, - возмущаются одни.

- Зачем надевать форму, если ты не имеешь к ней отношения? – недоумевают вторые

- Можно было и не позировать: повод не тот, - считают третьи.

Алена не стала молчать и ответила критикам:

- Очень неожиданно, что ваш дед надевал перед смертью куртку из «Страдивариуса». Или вы про пилотку? Имею полное право её надевать, мой дед как раз за это и воевал, чтоб у меня была свобода, - отрезала сибирячка. - Я даже не знаю, что еще сказать, но мне становится страшно. 37 лет я жила с мыслью, что День Победы - это самый главный праздник для советского народа! Наши предки победили фашизм, отстроили страну и подарили нам свободную жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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