2019-05-10T19:12:23+03:00
Происшествия

11-летнего школьника нашли мертвым возле надписи на асфальте «С днем рождения»

Подростка нашли лежавшим под окнами дома
Надежда ЯРКОВА
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11-летний мальчик погиб на месте.11-летний мальчик погиб на месте.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Страшная трагедия произошла сегодня вечером, 10 мая в Калининском районе Новосибирска.

— Семья проживала в квартире на 10-ом этаже дома по улице Родники, 1. Информация об этом поступила в отдел 21:15, от полученных травм 11-летний мальчик скончался на месте. На месте работали сотрудники полиции и следственный комитет, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Обстоятельства гибели ребенка выясняются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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