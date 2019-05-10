11-летнего школьника нашли мертвым возле надписи на асфальте «С днем рождения»

СЕГОДНЯ 18:51 2019-05-10T19:12:23+03:00

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Страшная трагедия произошла сегодня вечером, 10 мая в Калининском районе Новосибирска.

— Семья проживала в квартире на 10-ом этаже дома по улице Родники, 1. Информация об этом поступила в отдел 21:15, от полученных травм 11-летний мальчик скончался на месте. На месте работали сотрудники полиции и следственный комитет, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Обстоятельства гибели ребенка выясняются, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU