Рискуют, но ищут: спасатели откопали тело пятого туриста, погибшего из-за лавины на Алтае

СЕГОДНЯ 17:20 2019-05-10T17:20:46+03:00

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Напомним, 6 мая лавина накрыла группу из Новосибирска. Из девяти человек удалось спастись лишь двоим. Сегодня спасателям на Алтае удалось извлечь из-под снега тело пятого туриста.

— Вчера в месте поиска пошел снег, а сегодня поднялся сильный ветер, однако спасатели продолжили зондировать квадрат за квадратом. В результате поисковых работ было найдено тело пятого туриста, правда из-за плохих погодных условий пока не решен вопрос его доставке в Горно-Алтайск. Также в районе поисков сохраняется высокий риск повторного схода лавин, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.

Поиски новосибирских туристов, попавших под лавину, ведутся уже третий день. В зоне поисков работают 30 спасателей, в том числе 7 кинологических расчетов.

По прогнозам синоптиков, лавинная опасность сохраняется в горах Республики Алтай, поэтому туристам, планирующим совершить походы по горным маршрутам, рекомендуется воздержаться от опасных путешествий.

ИСТОЧНИК KP.RU