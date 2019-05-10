2019-05-10T16:54:45+03:00
Происшествия

Появилось видео с падением стены на пожарного в Новосибирске

У пожарного диагностировали компрессионный перелом позвоночника
Надежда ЯРКОВА
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Огнеборец пострадал во время тушения пожара.Огнеборец пострадал во время тушения пожара.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вчера вечером, 9 мая в Калининском районе на улице Годовикова произошел масштабный пожар, в котором пострадал огнеборец, а две семьи остались без крыши над головой. Падение стены горящего дома на пожарного в Новосибирске удалось снять очевидцу.

— На видео попал момент обрушения стены чердака двухэтажного кирпичного дома. Она упала на одного из пожарных. Его коллеги очень быстро вытащили его из-под обломков и отнесли в автомобиль «скорой помощи»,- поделился приславший видео подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас пострадавший пожарный находится в НИИТО в стабильном состоянии. У него диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

Огонь был большой, силы: два дома и две бани сгорели полностью. На борьбу с ним было направлено более пяти пожарных расчетов. Тушение осложнял сильный ветер, а также зеваки, мешавшие работе огнеборцев.

Падение стены на пожарного в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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