Платить не собираюсь: на АЗС в Новосибирске водитель сбил заправщика

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-10T15:50:01+03:00

Мужчина заправил свою машину на АЗС, а рассчитываться не стал. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Железнодорожном районе водитель решил не платить на АЗС за топливо и наехав на заправщика, скрылся.

— Инцидент случился на одной из автозаправок на улице Фабричной, 18/2 сегодня около 1:45 ночи. Мужчина приехал на заправку на ВАЗ-2106, заправил свой автомобиль на 800 рублей, а рассчитываться не стал. После этого он совершил наезд на работника АЗС, который попытался преградить ему путь и скрылся, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции добавили, что заправщик серьезно не пострадал, получил ушибы и ссадины.

Сейчас отделом полиции №2 «Железнодорожный» ведется поиск подозреваемого, проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU