Крошка с ладошку: в Новосибирске волонтеры ищут приемную семью для малыша-совенка

СЕГОДНЯ 15:07 2019-05-10T15:08:17+03:00

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В Новосибирске малыша неясыти хотят подсадить в гнездо к таким же совам, у которых уже есть детки его возраста.

— Вчера прохожие в частном секторе недалеко от Краснообска нашли птенца длиннохвостой неясыти. Малыш оказался очень маленьким, он помещается на ладони, вероятнее всего, выпал из гнезда от сильного ветра, который вчера был, — рассказали «КП» — Новосибирск» в Центре реабилитации диких животных по НСО.

Волонтер отметила, что совы сами гнезд не вьют, они занимают старые, брошенные гнезда и в них выводят свое потомство. Часто бывает, что из этих-то гнезд малыши и вываливаются.

— С птенцом все хорошо, он жив, здоров. Мы уже связались с орнитологами, чтобы они нам подсказали, где есть подходящая семья для птенчика, где есть детки того же возраста. Надеемся, что буквально в течение недели мы его откормим и будем кольцевать. После подсадим его в приемную семью, в гнездо неясытей, чтобы у него была возможность быть воспитанным настоящими представителями своего вида, — добавили в центре.

Птенчику сейчас ищут семью неясытей. Фото: instagram.com/birds_nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU