2019-05-10T14:14:15+03:00
Происшествия

Валит черный дым: в жилом комплексе на левом берегу Новосибирска вспыхнула новостройка

На Петухова загорелся строящийся многоэтажный дом
Надежда ЯРКОВА
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Днем в Кировском районе загорелась новостройка. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Днем в Кировском районе загорелась новостройка. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Пожар случился сегодня днем, 10 мая в новом строящемся жилом доме в Кировском районе Новосибирска.

Дом на Петухова пока еще не сдан. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Дом на Петухова пока еще не сдан. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

— Горит еще не сданный дом напротив Петухова, 97/2 в жилом комплексе «Матрешкин Двор». На месте работают пожарные, — сообщает подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео видно, что огнем охвачены окна последних шести этажей. Причины пожара пока неизвестны, но дом еще не сдан и в нем никто не живет.

Напомним, вчера, 9 мая в Калининском районе сгорели два жилых дома, оставив две семьи без крова. Во время тушения пожара пострадал сотрудник МЧС. Его в сознании увезли в больницу на машине скорой помощи.

В Новосибирске горит новостройка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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