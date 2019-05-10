Валит черный дым: в жилом комплексе на левом берегу Новосибирска вспыхнула новостройка
Пожар случился сегодня днем, 10 мая в новом строящемся жилом доме в Кировском районе Новосибирска.
Дом на Петухова пока еще не сдан. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
— Горит еще не сданный дом напротив Петухова, 97/2 в жилом комплексе «Матрешкин Двор». На месте работают пожарные, — сообщает подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На видео видно, что огнем охвачены окна последних шести этажей. Причины пожара пока неизвестны, но дом еще не сдан и в нем никто не живет.
Напомним, вчера, 9 мая в Калининском районе сгорели два жилых дома, оставив две семьи без крова. Во время тушения пожара пострадал сотрудник МЧС. Его в сознании увезли в больницу на машине скорой помощи.
В Новосибирске горит новостройка.
ИСТОЧНИК KP.RU