Как вам, нищеброды? Элджей похвастался одеждой за четверть миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-10T12:57:07+03:00

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Похоже, репер Элджей не скупится при выборе одежды и готов спустить сотни тысяч рублей. По крайней мере, так утверждают в «Телеграмме». И хотя фанаты певца не оценили сочетание штанов с черепами, сумки «Луи Виттон» с кроссовками и раскритиковали его образ, потратил на них Элджей немало.

— Модный «лук» обошелся ему в 246,5 тысяч рублей. Так самой недорогой вещью стала толстовка с логотипом «Slipknot», на которую он потратил чуть более двух тысяч. Как поклонник бренда «Louis Vuitton», хвастун приобрел ремень и вместительную дорожную сумку любимой марки для поездок на гастроли, сумка обошлась ему в 53500 рублей. Но, судя по всему, самым ценным предметом гардероба стали сникерсы «Balenciaga» за 700 долларов, — описали одежду певца в «Телеграмме», добавив, что все это добро он продемонстрировал на фоне нового «Гелика» за 10 миллионов рублей.

А завершили образ певца кожаные штаны популярного среди подростков бренда Supreme за 71 600 рублей: по крайней мере, такая сумма обозначена на странице пользователя clothesofsayonaraboy

— Когда денег много и корона на голове, чувствуешь себя центром вселенной, то можно и подписчиков принизить. Правда, в конце не хватает фразы: «Как вам нищеброды?», — пишут пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU