Будешь моей мамой? Домашний кот стал нянькой для бельчонка
К жительнице Академгородка Елене Ермаковой 5 мая обратилась за помощью знакомая. Она нашла возле дома лежащего бельчонка и попросила его забрать. Зверек был очень маленький, а мамы рядом не было, зато поблизости живет бродячий кот, который мог навредить малышу. Елена взяла бельчонка к себе и благодаря соцсетям нашла рыжему гостю новых хозяев в Томске, куда его и отвезла.
— Малыша передали в надежные руки, он там подружился с котом и даже попытался залезть под него и покушать молочко, но это же кот. А вот переживать не стоит, кот добрый и не съест бельчонка! Он уже был отличной и заботливой нянькой для бельчонка, а у новых родителей был опыт 5 лет в содержании белочки, — поделилась историей о судьбе бельчонка Елена Ермакова.
Она уверена, что малыш попал в надежные руки и будет расти в любви и заботе.
Напомним, Елена Ермакова известна тем, что у нее дома живет уже несколько лет белка Соня. У необычного питомца есть своя страничка в «Инстаграме» и армия поклонников.
Домашний кот стал нянькой для бельчонка.
ИСТОЧНИК KP.RU