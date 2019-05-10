Будешь моей мамой? Домашний кот стал нянькой для бельчонка

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-10T11:38:56+03:00

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К жительнице Академгородка Елене Ермаковой 5 мая обратилась за помощью знакомая. Она нашла возле дома лежащего бельчонка и попросила его забрать. Зверек был очень маленький, а мамы рядом не было, зато поблизости живет бродячий кот, который мог навредить малышу. Елена взяла бельчонка к себе и благодаря соцсетям нашла рыжему гостю новых хозяев в Томске, куда его и отвезла.

— Малыша передали в надежные руки, он там подружился с котом и даже попытался залезть под него и покушать молочко, но это же кот. А вот переживать не стоит, кот добрый и не съест бельчонка! Он уже был отличной и заботливой нянькой для бельчонка, а у новых родителей был опыт 5 лет в содержании белочки, — поделилась историей о судьбе бельчонка Елена Ермакова.

Она уверена, что малыш попал в надежные руки и будет расти в любви и заботе.

Напомним, Елена Ермакова известна тем, что у нее дома живет уже несколько лет белка Соня. У необычного питомца есть своя страничка в «Инстаграме» и армия поклонников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707985" frameborder="0"></iframe> Домашний кот стал нянькой для бельчонка.

ИСТОЧНИК KP.RU