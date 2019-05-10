2019-05-10T09:20:40+03:00
Общество

Не смогла разбудить бабушку: в Новосибирске пропавшую 7-летнюю девочку нашли утром

По словам девочки, она переночевала у подруги
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девочку нашли только на утро следующего дня. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.Девочку нашли только на утро следующего дня. Фото: vk.com/lizaalert_novosib.
Изменить размер текста:

Поиски пропавшей в День Победы 7-летней девочки шли всю ночь: полиция и волонтеры прочесывали Новосибирск:

— В 9 вечера в отдел полиции «Калининский» от бабушки поступило заявление об исчезновении внучки. Днем девочка ушла гулять и домой не вернулась. Для розыска пропавшей был задействован личный состав отдела полиции, сотрудники городского и областного уголовного розыска. Ориентировка была доведена до всех экипажей и патрулей, работающих по Новосибирску. Также в поиске девочки принимали участие волонтеры. Поисковые мероприятия продолжались до утра 10 мая, когда девочка и была найдена, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Источник в правоохранительных органах «КП» — Новосибирск» добавил, что, когда девочка ушла днем гулять, бабушка, скорее всего, выпила и уснула. Девочка днем не смогла достучаться и попасть домой. Вечером, когда она домой не вернулась, бабушка подумала, что она, возможно, на салюте. После продолжавшихся всю ночь поисков ребенка нашли в Калининском районе.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства исчезновения ребенка и его местонахождения будут устанавливаться. В ближайшее время ребенок будет передан опекуну — бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Это огонь! Новосибирцу удалось снять крупнейшую вспышку на Солнце
Мясник на велосипеде: новосибирец со скальпелем напал на двух женщин
На шее набит крест: в Новосибирске ищут пропавшего голубоглазого блондина
Погода на день в Новосибирске: 10 мая будет до плюс 15 градусов
Зажгли по-настоящему: военные реконструкторы чуть не устроили пожар под Новосибирском
Лена Ленина с собачкой в руках приняла участие в акции «Бессмертный полк»
«Много пьяни осложняло работу пожарных»: сотрудника МЧС увезли на скорой с места, где сгорели два дома
Тело четвертого туриста невозможно доставить: на Алтае продолжают искать погибших членов новосибирской экспедиции
Решили выпить на халяву: на видео попало, как парни прячут товар в пакет
Галантный и опасный: полиция обещает денег тому, кто узнает человека на видео
Милота, упавшая с небес: жительница Новосибирска спасла бельчонка от дворового кота
«Крыши старые горели, как трава сухая»: в Сокуре дважды за утро произошли пожары