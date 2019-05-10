Не смогла разбудить бабушку: в Новосибирске пропавшую 7-летнюю девочку нашли утром

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-10T09:20:40+03:00

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Поиски пропавшей в День Победы 7-летней девочки шли всю ночь: полиция и волонтеры прочесывали Новосибирск:

— В 9 вечера в отдел полиции «Калининский» от бабушки поступило заявление об исчезновении внучки. Днем девочка ушла гулять и домой не вернулась. Для розыска пропавшей был задействован личный состав отдела полиции, сотрудники городского и областного уголовного розыска. Ориентировка была доведена до всех экипажей и патрулей, работающих по Новосибирску. Также в поиске девочки принимали участие волонтеры. Поисковые мероприятия продолжались до утра 10 мая, когда девочка и была найдена, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Источник в правоохранительных органах «КП» — Новосибирск» добавил, что, когда девочка ушла днем гулять, бабушка, скорее всего, выпила и уснула. Девочка днем не смогла достучаться и попасть домой. Вечером, когда она домой не вернулась, бабушка подумала, что она, возможно, на салюте. После продолжавшихся всю ночь поисков ребенка нашли в Калининском районе.

По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства исчезновения ребенка и его местонахождения будут устанавливаться. В ближайшее время ребенок будет передан опекуну — бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU