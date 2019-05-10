2019-05-10T09:27:12+03:00
Общество

На шее набит крест: в Новосибирске ищут пропавшего голубоглазого блондина

Парень оставил дома записку и свой сотовый телефон
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек снимает квартиру в Кировском районе. Фото: СОЦСЕТИ.Молодой человек снимает квартиру в Кировском районе. Фото: СОЦСЕТИ.
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В Новосибирске пропал 23-летний Александр Сергеевич Шапкин. Родственники и знакомые просят помощи в его поисках.

— Когда он точно пропал, никто не знает: он снимает квартиру на улице Сибиряков-Гвардейцев, 44/5. Во вторник последний раз сидел в интернете, а в среду, 8 мая, его мама пришла в квартиру и нашла записку от него. Содержание ее неизвестно. Еще он оставил дома сотовый телефон, — рассказала подруга Александра Полина Вольф.

Она добавила, что родители написали заявление в полицию о пропаже сына.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, светлые волосы, голубые глаза, телосложение спортивное, на шее татуировка в виде креста.

Всех, кто возможно мог его видеть или знает что-то о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8-913-794-65-16 и 8-913-018-79-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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