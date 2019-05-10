2019-05-10T05:59:24+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 10 мая будет до плюс 15 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в пятницу, 10 мая
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет тепло до плюс 15 градусов.Сегодня будет тепло до плюс 15 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет относительно тепло, до плюс 15 градусов днем, возможен небольшой ветер.

— В пятницу, 10 мая в Новосибирске ожидается прохладная погода, без осадков, температура днем составит плюс 13-15 градусов, к ночи возможно похолодание до плюс 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, дневная температура в пределах плюс 16-21 градусов, по северо-востоку до плюс 10-15 градусов, ночная будет около плюс 3-8 градусов, по северо-востоку ожидается похолодание до минус 3 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам ясную погоду с температурой до плюс 13 градусов днем и до плюс 2 градусов ночью. Такая погода сохранится в городе до конца недели, следующая неделя обещает быть еще прохладней, до плюс 8 градусов днем и осадками в виде дождя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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