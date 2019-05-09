Зажгли по-настоящему: военные реконструкторы чуть не устроили пожар под Новосибирском

СЕГОДНЯ 22:03 2019-05-09T22:03:45+03:00

Пока СМЕРШ боролся с фашистами, под военными загорелась сухая трава. К такому повороту событий бойцы оказались не готовы

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Военные реконструкторы с огоньком отметили День Победы в Бердске. Любители истории решили красиво сыграть в войнушку. Форма, оружие, техника… Подготовились основательно и позвали на реконструкцию публику.

Бой получился, действительно, зрелищный – со стрельбой и криками. И то ли по сценарию, то ли случайно рванул снаряд. Взрыв не опасный, но из искры возгорелось пламя. Огонь стал расходиться по сухой траве.

Зрители только больше обрадовались: решили, что это такой пиротехнический элемент для большей зрелищности. Бойцы тоже не поспешили тушить огонь: фашистам было откровенно не до этого – они и так пачками «гибли» под атакой советских войск. А СМЕРШ, напротив, был увлечен спасением родины.

Пока наши делали противнику «гитлер капут», огонь разгулялся по полю брани. И что делать? Автоматы в руках есть, а с огнетушителями напряженка. Выручать «военных» пришлось пожарным. К счастью, обошлось: СМЕРШ оттеснил фашистов, а мирные пожарные оттеснили огонь от деревьев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707940" frameborder="0"></iframe> Военные реконструкторы чуть не устроили пожар.ВИДЕО: Мария Ликонцева, vk.com/id532930893

ИСТОЧНИК KP.RU