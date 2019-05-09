Зажгли по-настоящему: военные реконструкторы чуть не устроили пожар под Новосибирском
Военные реконструкторы с огоньком отметили День Победы в Бердске. Любители истории решили красиво сыграть в войнушку. Форма, оружие, техника… Подготовились основательно и позвали на реконструкцию публику.
Бой получился, действительно, зрелищный – со стрельбой и криками. И то ли по сценарию, то ли случайно рванул снаряд. Взрыв не опасный, но из искры возгорелось пламя. Огонь стал расходиться по сухой траве.
Зрители только больше обрадовались: решили, что это такой пиротехнический элемент для большей зрелищности. Бойцы тоже не поспешили тушить огонь: фашистам было откровенно не до этого – они и так пачками «гибли» под атакой советских войск. А СМЕРШ, напротив, был увлечен спасением родины.
Пока наши делали противнику «гитлер капут», огонь разгулялся по полю брани. И что делать? Автоматы в руках есть, а с огнетушителями напряженка. Выручать «военных» пришлось пожарным. К счастью, обошлось: СМЕРШ оттеснил фашистов, а мирные пожарные оттеснили огонь от деревьев.
Военные реконструкторы чуть не устроили пожар.ВИДЕО: Мария Ликонцева, vk.com/id532930893
ИСТОЧНИК KP.RU