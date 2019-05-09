«Много пьяни осложняло работу пожарных»: сотрудника МЧС увезли на скорой с места, где сгорели два дома
9 мая в Калининском районе Новосибирска во время тушения пожара пострадал сотрудник МЧС. Его в сознании увезли в больницу на машине скорой помощи.
— С третьего этажа кирпичи упали на пожарного. Говорят, с позвоночником у него что-то, — сообщают очевидцы.
Пожар в Калининском районе Новосибирска.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
Как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, во время ЧП полностью выгорели 2 дома.
— Выгорели двухэтажный кирпичный и деревянный одноэтажный дома, — говорится в сообщении паблика.
В результате ЧП выгорели два дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
С огнем боролись более пяти пожарных расчетов. Работу осложнял сильный ветер, а также зеваки.
— 2 дома и 2 бани сгорели полностью. Много пьяни осложняло работу пожарных — советы давали бесполезные. Шла речь о сгоревших машинах, но эта инфа не подтверждена. У людей горе, нужно теперь помочь, кто чем может, — пишут очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU