«Много пьяни осложняло работу пожарных»: сотрудника МЧС увезли на скорой с места, где сгорели два дома

СЕГОДНЯ 20:08 2019-05-09T20:10:08+03:00

Пожарного доставили в больницу на скорой. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Крупный пожар в Новосибирске на улице Годовикова оставил без крова сразу несколько семей

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9 мая в Калининском районе Новосибирска во время тушения пожара пострадал сотрудник МЧС. Его в сознании увезли в больницу на машине скорой помощи.

— С третьего этажа кирпичи упали на пожарного. Говорят, с позвоночником у него что-то, — сообщают очевидцы.

Пожар в Калининском районе Новосибирска.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Как сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54, во время ЧП полностью выгорели 2 дома.

— Выгорели двухэтажный кирпичный и деревянный одноэтажный дома, — говорится в сообщении паблика.

В результате ЧП выгорели два дома.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

С огнем боролись более пяти пожарных расчетов. Работу осложнял сильный ветер, а также зеваки.

— 2 дома и 2 бани сгорели полностью. Много пьяни осложняло работу пожарных — советы давали бесполезные. Шла речь о сгоревших машинах, но эта инфа не подтверждена. У людей горе, нужно теперь помочь, кто чем может, — пишут очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU