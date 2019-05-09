Тело четвертого туриста невозможно доставить: на Алтае продолжают искать погибших членов новосибирской экспедиции
В Республике Алтай спасатели продолжают искать тела погибших туристов. Напомним, 6 мая лавина накрыла группу из Новосибирска. Из девяти человек удалось спастись лишь двоим.
Начав поиск, сотрудники МЧС нашли тела трех погибших. Теперь – еще одного. Но привезти его в населенный пункт пока невозможно.
- В районе поисков ухудшилась погода, идет снег. Плохая видимость не позволяет продолжать поиски до наступления темноты. В 20.00 работы приостановлены до утра. Тело четвертого туриста сегодня невозможно доставить в Горно-Алтайск из-за плохой погоды, - отчитывается республиканское управление МЧС России.
В ведомстве говорят, что за день обследовали 1350 квадратных метров, на месте работает 30 спасателей из трех регионов – Хакасии, Республики Алтай и Алтайского края.
«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)
ИСТОЧНИК KP.RU