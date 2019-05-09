2019-05-09T18:20:01+03:00
Происшествия

Тело четвертого туриста невозможно доставить: на Алтае продолжают искать погибших членов новосибирской экспедиции

Из-за плохой видимости работу пришлось прервать, но МЧС намерено возобновить поиск
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Поисковые работы на Алтае продолжаются. ФОТО: МЧС.Поисковые работы на Алтае продолжаются. ФОТО: МЧС.
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В Республике Алтай спасатели продолжают искать тела погибших туристов. Напомним, 6 мая лавина накрыла группу из Новосибирска. Из девяти человек удалось спастись лишь двоим.

Начав поиск, сотрудники МЧС нашли тела трех погибших. Теперь – еще одного. Но привезти его в населенный пункт пока невозможно.

- В районе поисков ухудшилась погода, идет снег. Плохая видимость не позволяет продолжать поиски до наступления темноты. В 20.00 работы приостановлены до утра. Тело четвертого туриста сегодня невозможно доставить в Горно-Алтайск из-за плохой погоды, - отчитывается республиканское управление МЧС России.

В ведомстве говорят, что за день обследовали 1350 квадратных метров, на месте работает 30 спасателей из трех регионов – Хакасии, Республики Алтай и Алтайского края.

«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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