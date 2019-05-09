Решили выпить на халяву: на видео попало, как парни прячут товар в пакет
Полиция разыскивает парней, которые накануне Дня Победы отоваривались алкоголем в магазине.
Молодые люди делали покупку поздним вечером в Первомайском районе Новосибирска. По мнению кассира, часть товара они не предъявили при расчете, спрятав в пакете. Несмотря на возмущение сотрудницы, парни ушли.
Теперь полиция возбудила дело о грабеже и разыскивает подозреваемых.
- Сотрудниками полиции изъята запись с камеры наблюдения, запечатлевшая подозреваемых в совершении преступления, - говорят в областном управлении МВД России. - Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении данных лиц, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-18-40, 232-18-05, 337-02-02.
Любители выпивки попали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU