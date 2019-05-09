2019-05-09T17:03:04+03:00
Происшествия

Решили выпить на халяву: на видео попало, как парни прячут товар в пакет

По мнению кассира, молодые люди вынесли из новосибирского магазина неоплаченный алкоголь
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Молодые люди попали на видео. ФОТО: МВД.Молодые люди попали на видео. ФОТО: МВД.
Изменить размер текста:

Полиция разыскивает парней, которые накануне Дня Победы отоваривались алкоголем в магазине.

Молодые люди делали покупку поздним вечером в Первомайском районе Новосибирска. По мнению кассира, часть товара они не предъявили при расчете, спрятав в пакете. Несмотря на возмущение сотрудницы, парни ушли.

Теперь полиция возбудила дело о грабеже и разыскивает подозреваемых.

- Сотрудниками полиции изъята запись с камеры наблюдения, запечатлевшая подозреваемых в совершении преступления, - говорят в областном управлении МВД России. - Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении данных лиц, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-18-40, 232-18-05, 337-02-02.

Любители выпивки попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Галантный и опасный: полиция обещает денег тому, кто узнает человека на видео
Милота, упавшая с небес: жительница Новосибирска спасла бельчонка от дворового кота
«Крыши старые горели, как трава сухая»: в Сокуре дважды за утро произошли пожары
«Главное, не свалиться»: сибирячка удивила соцсети тверком кверху ногами
Спасатели ищут погибших новосибирских туристов, рискуя тоже попасть под лавину
Мужчине, погибшему между машин на Димитровском мосту, было 25 лет
Пьяные и темные: гаишники приготовили две операции для новосибирских водителей
Люди доставлены в больницу: в ДТП под Новосибирском пострадали 9 человек
Опозорился на весь Новосибирск: камеры сняли, как мужчина прячет за пазуху ворованный планшет
День Победы в Новосибирске не будет жарким
Лопнули шары и нервы: сибиряк устроил погром из-за сдувшегося сюрприза
Мужчину раздавило между автомобилей из-за пьяного водителя на Land Cruiser
«На вид — будто война началась»: фотография горящих полей поразила новосибирцев
Полицейские разыскивают влюбленную парочку, которая пыталась убить прохожего
Вот это сила молока! Бельчонок, которого спасают волонтеры, начал двигать парализованной лапкой
«Повалил дым, было очень страшно»: в Новосибирске взорвалась подстанция
«Припрыгивала, выкидывала ноги в стороны, пыталась расшатать окно»: голая девушка показала новосибирцам опасное шоу
Сергей Миронов о трагедии в Кош-Агачском районе: «Надо выяснить, что натворила стихия, а где, возможно, сыграл роль человеческий фактор»
Три тела найдены: в Кош-Агачском районе обнаружены погибшие туристы
Ударился головой: волонтеры спасают вороненка, которому 8 дней от роду
День Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: программа мероприятий в центре города
В Агентстве безопасности «Гвардия» подведены итоги работы групп быстрого реагирования за апрель
Оздоровительные каникулы в санатории PARUS Medical Resort&SPA