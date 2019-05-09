Решили выпить на халяву: на видео попало, как парни прячут товар в пакет

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-09T17:03:04+03:00

По мнению кассира, молодые люди вынесли из новосибирского магазина неоплаченный алкоголь

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Полиция разыскивает парней, которые накануне Дня Победы отоваривались алкоголем в магазине.

Молодые люди делали покупку поздним вечером в Первомайском районе Новосибирска. По мнению кассира, часть товара они не предъявили при расчете, спрятав в пакете. Несмотря на возмущение сотрудницы, парни ушли.

Теперь полиция возбудила дело о грабеже и разыскивает подозреваемых.

- Сотрудниками полиции изъята запись с камеры наблюдения, запечатлевшая подозреваемых в совершении преступления, - говорят в областном управлении МВД России. - Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности и местонахождении данных лиц, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-18-40, 232-18-05, 337-02-02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707849" frameborder="0"></iframe> Любители выпивки попали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU