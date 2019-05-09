Галантный и опасный: полиция обещает денег тому, кто узнает человека на видео
Полиция обещает награду за помощь: нужно узнать человека на видео. Запись – достаточно качественная.
Установить парня по записи с камеры требуется не случайно. В МВД подозревают, что именно он виновен в тяжком преступлении.
Еще ночью 7 мая от дома Вокзальная магистраль, 16 в больницу привезли парня с раной в животе.
24-летний пострадавший объяснил, что в три часа ночи его ножом ударил незнакомец. В МВД возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и ищут виновника.
В распоряжении органов запись с камеры видеонаблюдения. На ней, предположительно – именно он. По кадрам и не скажешь, что галантный молодой человек – опасен. Но тем не менее…
Полиция обращается к жителям:
- Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом и свидетеле преступления (девушке), а также об обстоятельствах совершенного преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 923 170 14 75, 8 913 480 75 55, 221-02-02.
Полиция готова наградить того, кто узнает парня на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU