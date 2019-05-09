Галантный и опасный: полиция обещает денег тому, кто узнает человека на видео

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-09T15:11:53+03:00

Глубокой ночью в больницу попал парень с ножевой раной в животе. Виновник неизвестен, но есть его фото

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Полиция обещает награду за помощь: нужно узнать человека на видео. Запись – достаточно качественная.

Установить парня по записи с камеры требуется не случайно. В МВД подозревают, что именно он виновен в тяжком преступлении.

Еще ночью 7 мая от дома Вокзальная магистраль, 16 в больницу привезли парня с раной в животе.

24-летний пострадавший объяснил, что в три часа ночи его ножом ударил незнакомец. В МВД возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью и ищут виновника.

В распоряжении органов запись с камеры видеонаблюдения. На ней, предположительно – именно он. По кадрам и не скажешь, что галантный молодой человек – опасен. Но тем не менее…

Полиция обращается к жителям:

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом и свидетеле преступления (девушке), а также об обстоятельствах совершенного преступления, просят обратиться в полицию по телефонам: 8 923 170 14 75, 8 913 480 75 55, 221-02-02.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="768" height="576" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707799" frameborder="0"></iframe> Полиция готова наградить того, кто узнает парня на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU