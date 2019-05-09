2019-05-09T10:19:01+03:00
Дом. Семья

Милота, упавшая с небес: жительница Новосибирска спасла бельчонка от дворового кота

А через несколько дней нашла ему хозяев с помощью «Инстаграма» [видео]
Мария ХАРИТ
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Бельчонок быстро привык к человеку. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/Бельчонок быстро привык к человеку. Фото: https://www.instagram.com/squirrel_sonya/Фото: СОЦСЕТИ
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Елена Ермакова известна в Новосибирске и за его пределами своей домашней любимицей — белкой Соней, у которой есть собственный «Инстаграм» и тысячи подписчиков. Именно поэтому к ней часто обращаются те, кто находит бесхозных бельчат. Так и случилось 5 мая.

— Мне позвонила моя знакомая и сказала, что нашла возле дома лежащего бельчонка, попросила его забрать. Ее смутило то, что он маленький, а мамы рядом не было. А также, что рядом живет бродячий кот, который мог навредить малышу. Так я приютила животное у себя. Конечно, сначала моя белка Соня обходила бельчонка стороной, потом стала подходить к нему, принюхиваться, однако дружбой это назвать нельзя, — рассказала «КП»-Новосибирск» Елена.

Жительница Новосибирска спасает бельчонка, выпавшего из гнезда.

Сейчас жительница Академгородка кормит его козьим молоком и кедровыми орешками, лечит от блох, а параллельно снимает процесс на видео и выкладывает в «Инстаграм». Кстати, благодаря этой соцсети она уже нашла рыжему гостю новых хозяев в Томске, туда она сама в скором времени хочет отвезти малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU

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