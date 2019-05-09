«Крыши старые горели, как трава сухая»: в Сокуре дважды за утро произошли пожары

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-09T10:08:06+03:00

В День Победы жителей села под Новосибирском постигли неприятности.

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В Мошковском районе произошло два пожара подряд. И оба – в одном селе.

- Сперва трехэтажка, а сейчас двухэтажка, - цитирует жительницу села Сокур Екатерину паблик «Инцидент Новосибирск».

Кроме этого, один из очевидцев описал события в комментариях.

- Первый пожар был в 8 часов. Потушили быстро, уехали. Загорается второй дом, крыши. Приехало пять машин пожарных, тушили максимально быстро. Крыши старые, горели как трава сухая быстро. Люди помогали местные, чем могли.

По словам жители, обошлось без жертв. Пожарных он хвалит за хорошую работу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707692" frameborder="0"></iframe> На 9 мая под Новосибирском разбушевался пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU