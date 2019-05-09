2019-05-09T09:27:49+03:00
Общество

Спасатели ищут погибших новосибирских туристов, рискуя тоже попасть под лавину

В Республике Алтай снежная масса задавила семь человек. Найдены тела трех из них
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Республике Алтай продолжаются поисковые работы. ФОТО: МЧС,В Республике Алтай продолжаются поисковые работы. ФОТО: МЧС,
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В Республике Алтай спасатели ищут попавших под лавину туристов. Трагедия произошла в Кош-Агачском районе еще 6 мая. Лишь через два дня о ней узнали в МЧС – такое время понадобилось, что двое выживших дошли до населенного пункта и рассказали о беде.

- В результате проводимых поисковых работ в 13:20 (мск) спасателями Алтайского поисково-спасательного отряда обнаружено 3 тела (2 мужских, 1 женское), - отчиталось накануне республиканское управление ведомства. - 9 мая в 5 утра по местному времени, с наступлением светлого времени суток, поисковые работы возобновлены.

Территория, на которой идут работы – 6000 квадратных метров. Глубина снега – до 5 метров. Работает 30 человек, включая кинологов.

«Она получала травму на восхождении, но это ее не остановило»,- погибшую туристку вспоминает мэр наукограда Кольцово Николай Красников. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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- В месте поисковых работ сохраняется лавиноопасная обстановка, - сообщает МЧС. - В Горно-Алтайск прибывают родственники туристов. Для них в одной из гостиниц города зарезервированы 10 двухместных номеров с питанием за счет Администрации города. С родственниками работают психологи.

Напомним, на сложный маршрут шла группа из девяти человек - опытных туристов. Они поставили в известность МЧС и отправились в район Южно-Чуйского хребта, недалеко от границы с Монголией. 6 мая сошла снежная лавина, и спаслись лишь две участницы экспедиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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