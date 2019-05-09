Мужчине, погибшему между машин на Димитровском мосту, было 25 лет

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-09T09:12:26+03:00

Накануне Дня Победы молодой человек стал жертвой пьяного водителя

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Полиция рассказала о подробностях массового ДТП на Димитровском мосту. Напомним, вечером 8 мая там произошла авария, которая почти парализовала движение машин.

Мужчина цеплял трос, чтобы отбуксировать сломанный автомобиль и находился между двух машин: Daewoo Nexia и Honda Odyssey. Автомобили протаранил Land Cruiser с пьяным водителем за рулем.

- В результате ДТП 25-летний водитель Daewoo Nexia от полученных травм скончался на месте, а водитель и пассажир автомобиля Honda Odyssey госпитализированы в больницу с переломами нижних конечностей, - сообщает областное управление МВД России.

Также полиция называет возраст пьяного виновника – мужчина 1976 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU