Пьяные и темные: гаишники приготовили две операции для новосибирских водителей
Сотрудники ГИБДД приготовили две операции для новосибирских автомобилистов. О предстоящих проверках сотрудники сами сообщают заранее.
- Операция «Нетрезвый водитель» будет проводиться 11-12 мая. Будет применяться практика сплошных проверок. Все экипажа Новосибирска будут останавливать все транспортные средства, и все водители будут проверены на состояние опьянения. Также с 13 по 15 мая будет проходить операция «Тонировка», в которой все транспортные средства, на которых присутствует тонировка, будут остановлены, - предупредил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Владислав Савченков, инспектор группы пропаганды ГИБДД города Новосибирска.
Офицер добавил, что те водители, которые откажутся избавляться от тонировки, могут даже попасть под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU