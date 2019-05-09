Пьяные и темные: гаишники приготовили две операции для новосибирских водителей

СЕГОДНЯ 08:01 2019-05-09T08:01:42+03:00

Сначала сотрудники будут искать выпивших, а потом – обладателей незаконной тонировки

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Сотрудники ГИБДД приготовили две операции для новосибирских автомобилистов. О предстоящих проверках сотрудники сами сообщают заранее.

- Операция «Нетрезвый водитель» будет проводиться 11-12 мая. Будет применяться практика сплошных проверок. Все экипажа Новосибирска будут останавливать все транспортные средства, и все водители будут проверены на состояние опьянения. Также с 13 по 15 мая будет проходить операция «Тонировка», в которой все транспортные средства, на которых присутствует тонировка, будут остановлены, - предупредил Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Владислав Савченков, инспектор группы пропаганды ГИБДД города Новосибирска.

Офицер добавил, что те водители, которые откажутся избавляться от тонировки, могут даже попасть под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU