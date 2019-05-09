Люди доставлены в больницу: в ДТП под Новосибирском пострадали 9 человек
По предварительной информации, автомобиль вылетел на встречную полосу
Причины ДТП выясняет полиция.
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В Искитимском районе произошла большая авария. По данным МВД, пострадали 9 человек. Это случилось накануне Дня Победы на 64-м километре трассе Р-254.
- В результате столкновения трех легковых автомобилей пострадали 9 человек, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, - обозначает ведомство предварительную информацию.
Есть сведения, что один из автомобилей вылетел на встречную полосу. Это и стало причиной массовой аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU