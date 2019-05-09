2019-05-09T06:42:49+03:00
Происшествия

Опозорился на весь Новосибирск: камеры сняли, как мужчина прячет за пазуху ворованный планшет

Мужчина совершил кражу на глазах у собственного сына. Вычислить похитителя помогли соцсети
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Мужчина попал в объективы видеокамер.Мужчина попал в объективы видеокамер.
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Житель Новосибирска украл планшет. Мужчина, вероятно, и не думал о том, что за ним смотрят камеры видеонаблюдения.

- Мы 7 мая поехали в торговый центр «Искра» за вещами. Пока были в примерочной – мерили. Потом собрались домой и обнаружили, что оставили сумку. Когда вернулись, ее не оказалось. Подошли к администрации - нам сказали, что сумку принесла женщина с ребенком. Мы посмотрели сумку, а планшета нет, - рассказала Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» Анастасия Корнеева.

«Увидели, что семья находилась в примерочной после нас», - сибирячка рассказала, как вычисляли вора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Девушка говорит, что планшетный компьютер – рабочий. В нем была важная для мужа информация. Вычислять похитителя стали вместе с сотрудниками торгового центра, те очень старались помочь. Просматривали записи с разных камер и складывали из них пазлы.

Чем находка отличается от кражи? Объясняет юрист Константин Зиновьев. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Заметили, что семья – жена, муж и ребенок лет восьми - находились в примерочной после нас. Вышел первым муж, замотал в штаны планшет, ушел. Следом вышла жена с ребенком с этой сумкой, - описала Корнеева.

Сумку, как раз, и отнесли администратору. А мужчина вышел отдельно от супруги и сына, словно не знаком с ним. Переложил добычу себе за пазуху и покинул ТЦ.

«Однажды нашел полмиллиона рублей…», - слушатели Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» рассказали о своих потерях и находках (98,3 FM).

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Анастасия раскидала видео по новосибирским пабликам, и люди опознали женщину. Нашелся ее телефон, который передали в полицию. Сотрудник позвонил, поговорил, и вскоре ему перезвонил тот самый мужчина. Мол, нашел планшет, не знал, кому отдавать.

Похищенное, в итоге, возвращен владельцам. А вору грозит уголовное наказание.

Камеры сняли, как семья с ребенком присвоила чужой планшет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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