День Победы в Новосибирске не будет жарким

СЕГОДНЯ 04:22 2019-05-09T04:22:29+03:00

В День Победы будет тепло, но ветрено Фото: Влад КОМЯКОВ

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Май в Новосибирской области обещает быть горячим. Но на День победы синоптики не предвещают повышенного зноя. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, температура будет колебаться от +16° до +18°. Облачность – переменная.

Возможен достаточно сильный ветер. Днем – 8-13 метров в секунду. За пределами областного центра – угроза пожаров.

- В Здвинском, Краснозерском районах сохранится, в Баганском, Карасукском, Доволенском районах ожидается высокая пожароопасность (4 класса), - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

ИСТОЧНИК KP.RU