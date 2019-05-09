День Победы в Новосибирске не будет жарким
Синоптики прогнозируют ветер на 9 мая
В День Победы будет тепло, но ветреноФото: Влад КОМЯКОВ
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Май в Новосибирской области обещает быть горячим. Но на День победы синоптики не предвещают повышенного зноя. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, температура будет колебаться от +16° до +18°. Облачность – переменная.
Возможен достаточно сильный ветер. Днем – 8-13 метров в секунду. За пределами областного центра – угроза пожаров.
- В Здвинском, Краснозерском районах сохранится, в Баганском, Карасукском, Доволенском районах ожидается высокая пожароопасность (4 класса), - сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
ИСТОЧНИК KP.RU